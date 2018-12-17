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Культурный шок. Сущенко рассказал о своем пребывании в колонии и прислал новый рисунок

Сегодня, 12:24
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В России Сущенко приговорили к 12 годам колонии

Украинский журналист Роман Сущенко написал письмо коллегам из колонии в Кировской области России.

Как сообщает Укринформ, политзаключенный рассказал о своем новом месте пребывания.

"Пару строк об обыденном. За прошедшее с момента этапирования время пришлось пережить культурный шок, связанный прежде всего не с условиями и "прелестями" перемещения по принуждению (вагон "столыпин", антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод), а с отношением к людям, поменявшим по решению суда свой социальный статус", - написал он.

По словам Сущенко, целью сотрудников колонии является запугать и унизить достоинство людей, отбывающих наказание.

Журналист также подчеркнул, что заключение -  "это страшно, тревожно страшно".

Украинец также прислал свой новый рисунок, на котором изображен Руанский собор во Франции. Он выполнен с помощью "кировского розового киселя" и пастелью.

Корреспондента Укринформа Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

7 ноября его этапировали в колонию в Кировской области РФ

Теги:   Роман Сущенко Рисунок Политзаключенные Россия

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