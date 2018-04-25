Культ личности: в Донецке бюджетников заставили выложить из бумаги гигантский портрет Захарченко - фото

В оккупированном Донецке работников бюджетной сферы заставили тренироваться в создании гигантского портрета главаря пророссийской террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.
Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующий снимок.
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"В Донецке к праздникам на стадионе Олимпийский бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко. Наш Ким Чен Ын!", - написал он.
Ранее сообщалось, что Захарченко решил создать свою личную "гвардию" численностью в тысячу боевиков.
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