Культ личности: в Донецке бюджетников заставили выложить из бумаги гигантский портрет Захарченко - фото

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Захарченко сравнивают с Ким Чен Ыном

Захарченко сравнивают с Ким Чен Ыном

В оккупированном Донецке работников бюджетной сферы заставили тренироваться в создании гигантского портрета главаря пророссийской террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщил у себя в Facebook журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующий снимок.

"В Донецке к праздникам на стадионе Олимпийский бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко. Наш Ким Чен Ын!", - написал он.

Ранее сообщалось, что Захарченко решил создать свою личную "гвардию" численностью в тысячу боевиков.

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