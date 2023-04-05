Расследование завершено: СБУ и ГБР обнародовали новые доказательства сотрудничества Кулинича с ФСБ РФ 5 апреля, 11:00 Правоохранители задержали Кулинича в июле 2022 года (Фото:Государственное бюро расследований / Facebook)

В среду, 5 апреля, СБУ и ГБР обнародовали перехват разговоров экс-засместителя Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного ранее, и его куратора — бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ГБР. После того, как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд.

«Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытянем на свет», — заявил глава СБУ Василий Малюк.



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Разработкой Кулинича и спецоперацией по его задержанию занимался лично Малюк.

По его словам, СБУ «провела беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ».

«Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на разнообразные процессы», — сказал Малюк.

Среди прочего было установлено, что Кулинич сотрудничал с ФСБ и получил оперативный псевдоним «Котигорошко».

Его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, организованный по заданию ФСБ экс-замсекретарем СНБО Владимир Сивковичем и бывшим главой Администрации президента Украины Андреем Клюевым.

Кулинич выполнял указания кураторов для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, расстановки «своих людей» в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекательство граждан к государственной измене.

Как рассказывал ранее Малюк, этот офис в Москве был своеобразной «кротофермой».

«Основная его задача — сбор информации и работа по Украине. В офисе присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ РФ. И непосредственно они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того, как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ», — сказал Малюк.

Он неоднократно подчеркивал, что самоочищение СБУ от «кротов» и предателей — одно из приоритетных направлений сегодня.

«Самоочищение Службы чрезвычайно важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого максимум. Мы находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины, это чувствует тоже», — подчеркнул глава СБУ.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали Олега Кулинича в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной совместно с Государственным бюро расследований.

Ему было объявлено подозрение в государственной измене ( ст. 111 Уголовного кодекса Украины), создании преступной организации (ст. 255), самовольном оставлении места службы в условиях военного положения (ст. 407), завладении оружием и его незаконном хранении (ст. 410 и 263).