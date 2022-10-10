«Не надо играть в эту игру». Когда кто-то вспоминает о переговорах с Россией, мы просто затыкаем им рот — Кулеба 10 октября, 20:50 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Украина не собирается вести переговоры с Россией, особенно после сегодняшних ракетных обстрелов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что Украина также осуждает тех, кто в последние дни говорит о необходимости сесть за стол переговоров со страной-агрессором.

«Мы хоть и дипломаты, но когда кто-то в последние дни публично и не публично пытается сказать слово „переговоры“ — мы просто затыкаем рот», — сказал он.

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По его словам, после того, что Россия сделала в последние дни и сегодня, вывод только один — российские ракеты это и есть ее ответ на переговоры.

«Не надо играть в эту игру. И мы некоторым странам, которые ищут эту возможность разыграть эту партию в интересах России, это говорим», — добавил Кулеба.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и 89 пострадавших.