Бельгия намерена увеличить поставки оружия в Украину — Кулеба

20 сентября, 04:46
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Кулеба рассказал о переговорах с бельгийской коллегой Хаджей Лабиб (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Кулеба рассказал о переговорах с бельгийской коллегой Хаджей Лабиб (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече со своей бельгийской коллегой Хаджей Лабиб, которая сообщила о намерениях увеличить поставки оружия.

Также Бельгия готова активизировать свои усилия по разминированию.

«Встретился со своей бельгийской коллегой Хаджей Лабиб. Бельгия настроена отправить больше оружия в Украину и активизировать усилия по разминированию. Я проинформировал министра иностранных дел Лабиб о Киевском договоре безопасности. Мы также согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины», — сообщил Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1571955320380952579
Инфографика: НВ
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Хаджа Лабиб, которая в июле 2022 года возглавила МИД Бельгии вместо Софи Вильмес, в июле 2021 года посещала оккупированный Россией Крым как журналистка. Она говорила, что приезжала на фестиваль Глобальные ценности, организованный Севастопольским драматическим театром имени Луначарского, и публиковала в соцсетях фрагменты выступления. Позже, во время интервью RTBF, Лабиб говорила, что для приземления в аэропорту Симферополя «нужна российская виза», но не уточняла, каким путем приехала в Крым.

В июле спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ведет диалог с бельгийской стороной по дипломатическим каналам, чтобы установить все обстоятельства поездки и принять решения по поводу будущих контактов.

https://www.youtube.com/watch?v=O4Pe82YN6II
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Бельгия Вооружение Поставки оружия Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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