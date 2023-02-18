«Работа уже началась». Кулеба заявил, что не сомневается в поставках самолетов для ВСУ

18 февраля, 02:18
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет сомнений в том, что Украина получит западные самолеты.

"Нет сомнений, что наше государство получит западную боевую авиацию. Эта работа уже началась", – заявил министр.

Он напомнил, что с началом полномасштабного вторжения Украина уже получила, в частности, противотанковое оружие, артиллерию, РСЗО, танки, ракеты и ПВО.

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"Осталось согласовать поставки самолетов. Борьба за них должна быть структурирована несколько иначе", - заявил министр.

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8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не было принято. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился в Нидерланды.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что в отношении истребителей есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

https://www.youtube.com/watch?v=f7LVGxZP3Ss
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Самолеты Боевые самолеты Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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