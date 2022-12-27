США планируют ускорить развертывание ЗРК Patriot в Украине — Кулеба 27 декабря, 02:08 ЗРК Patriot появятся в Украине после обучения украинских военных (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США разработали специальный план ускоренного развертывания ЗРК Patriot в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам министра, система ЗРК Patriot появится в Украине ранее чем через полгода.

Кулеба также отметил, что "абсолютно доволен" результатами визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США понадобилось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут научиться работать с системами Patriot через несколько месяцев.