В Киевской области прилетов нет, сбито несколько вражеских объектов, которые целились в критическую инфраструктуру
31 октября Россия также атаковала Киевскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В четверг, 17 ноября, в Киевской области прилетов зафиксировано не было, сбито несколько вражеских объектов, которые целились в критическую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
«Силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, которые целились в нашу критическую инфраструктуру. Прилетов в области нет», – написал он.
Однако, по словам Кулебы, есть попадание в других регионах Украины, что влияет и на энергосистему Киевской области.
Глава ОВА добавил, что ситуация со светом в области остается сложной, по решению Укрэнерго в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества.
«Продолжительность отключений зависит от ситуации безопасности и скорости восстановления инфраструктуры», — заявил он.
Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.