В Киевской области прилетов нет, сбито несколько вражеских объектов, которые целились в критическую инфраструктуру 17 ноября, 13:35 31 октября Россия также атаковала Киевскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 17 ноября, в Киевской области прилетов зафиксировано не было, сбито несколько вражеских объектов, которые целились в критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

«Силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, которые целились в нашу критическую инфраструктуру. Прилетов в области нет», – написал он.

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Однако, по словам Кулебы, есть попадание в других регионах Украины, что влияет и на энергосистему Киевской области.

Глава ОВА добавил, что ситуация со светом в области остается сложной, по решению Укрэнерго в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества.

«Продолжительность отключений зависит от ситуации безопасности и скорости восстановления инфраструктуры», — заявил он.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.

