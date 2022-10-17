«Две волны». В Киевской области была серьезная атака дронами-камикадзе — ОВА

17 октября, 11:39
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17 октября российские оккупанты обстреляли Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

17 октября российские оккупанты обстреляли Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 17 октября, Киевскую область атаковали две волны дронов, разрушений нет, заявил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«С 6.30 в Киевской области была воздушная тревога, но работала ПВО. Работали эффективно, но пока детали разглашать не могу. У нас в области прилетов и разрушений нет. Ситуация спокойная, стабильная», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, было две волны атаки дронами.

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«Была серьезная атака дронами-камикадзе. Это было две волны, никаких других средств атаки по Киевской области не было зафиксировано», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/ZLNCWV4fa_Y

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил четыре попадания в Шевченковском районе города.

Столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум, один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один — в жилую многоэтажку.

Под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.

https://www.youtube.com/watch?v=Mf0LdWBhZCg&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Война России против Украины Алексей Кулеба Shahed-136

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