Виновные в смерти британского волонтера в плену РФ будут наказаны — Кулеба 8 сентября, 00:47 Дмитрий Кулеба прокомментировал смерть Пола Ури (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким британского волонтера Пола Ури, который умер в плену российских оккупантов.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Пола Ури. Это был смелый человек, посвятивший себя спасению людей. Украина никогда не забудет его и его подвиг. Мы установим виновных в этом преступлении и привлечем их к ответственности. Они не уйдут от правосудия», — заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что задержание и пытки гражданских являются варварством и ужасающим военным преступлением.

7 сентября Офис генпрокурора начал расследовать возможные пытки и убийство британского волонтера Пола Ури, которого российские оккупанты удерживали в плену.

По предварительным данным, в апреле 2022 года иностранного волонтера, который эвакуировал гражданских на территории Запорожской области, незаконно захватили российские оккупанты и перевезли на временно оккупированную территорию в Донецкой области.



В июле 2022 года оккупанты заявили, что волонтер умер «в результате болезни и стресса» (террористы псевдореспублики «ДНР» обвиняли его в якобы «наемничестве»).



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