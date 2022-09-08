Виновные в смерти британского волонтера в плену РФ будут наказаны — Кулеба

8 сентября, 00:47
Поделиться:
Дмитрий Кулеба прокомментировал смерть Пола Ури (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Дмитрий Кулеба прокомментировал смерть Пола Ури (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким британского волонтера Пола Ури, который умер в плену российских оккупантов.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Пола Ури. Это был смелый человек, посвятивший себя спасению людей. Украина никогда не забудет его и его подвиг. Мы установим виновных в этом преступлении и привлечем их к ответственности. Они не уйдут от правосудия», — заявил Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1567585725985480705

Глава МИД подчеркнул, что задержание и пытки гражданских являются варварством и ужасающим военным преступлением.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1567585630615388163
Читайте также:

Максим Буткевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ) Россия признала, что удерживает в плену правозащитника Максима Буткевича

7 сентября Офис генпрокурора начал расследовать возможные пытки и убийство британского волонтера Пола Ури, которого российские оккупанты удерживали в плену.

По предварительным данным, в апреле 2022 года иностранного волонтера, который эвакуировал гражданских на территории Запорожской области, незаконно захватили российские оккупанты и перевезли на временно оккупированную территорию в Донецкой области.

В июле 2022 года оккупанты заявили, что волонтер умер «в результате болезни и стресса» (террористы псевдореспублики «ДНР» обвиняли его в якобы «наемничестве»).

https://www.youtube.com/embed/lYdqS2c0k6A
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X