Первые поставки западных танков. Кулеба заявил, что в скором времени будет еще больше хороших новостей
Франция передаст Украине танки AMX-10RC (Фото:allto_ru/Twitter)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени будет еще больше хороших новостей по поставкам западного оружия в Украину.
Таким образом, министр отреагировал на решение Франции передать Украине "колесные танки" AMX-10RC.
"Уже первая неделя 2023 года принесла супер-новость о поставках легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона. Мы благодарны французским друзьям за это решение, которое приближает нашу победу. Это результат лишь одного из восьми (!) международных разговоров президента за три дня", - заявил Кулеба.
Он отметил, что все усилия власти сконцентрированы на том, чтобы 2023 год стал победным для Украины.
"Многие другие важные решения - в работе", - сообщил министр.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 4 января, пообещал передать Украине "колесные танки" AMX-10RC.
В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Франция впервые передаст Украине «легкие боевые танки французского производства».