Первые поставки западных танков. Кулеба заявил, что в скором времени будет еще больше хороших новостей

5 января, 01:50
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Франция передаст Украине танки AMX-10RC (Фото:allto_ru/Twitter)

Франция передаст Украине танки AMX-10RC (Фото:allto_ru/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в скором времени будет еще больше хороших новостей по поставкам западного оружия в Украину.

Таким образом, министр отреагировал на решение Франции передать Украине "колесные танки" AMX-10RC.

"Уже первая неделя 2023 года принесла супер-новость о поставках легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона. Мы благодарны французским друзьям за это решение, которое приближает нашу победу. Это результат лишь одного из восьми (!) международных разговоров президента за три дня", - заявил Кулеба.

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Он отметил, что все усилия власти сконцентрированы на том, чтобы 2023 год стал победным для Украины.

"Многие другие важные решения - в работе", - сообщил министр.

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 4 января, пообещал передать Украине "колесные танки" AMX-10RC.

В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Франция впервые передаст Украине «легкие боевые танки французского производства».

https://www.youtube.com/watch?v=_bR6MoOJk2Y
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Франция Вооружение Поставки оружия Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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