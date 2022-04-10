Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины зверств россиян в Буче

10 апреля, 15:39
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Поддержи НВ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать, что привело к резне в Буче.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом он написал в Twitter.

«Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1513080148672880643

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Читайте также:
«Нас дважды водили на расстрел». Как живет Буча после освобождения от российских оккупантов — видео НВ
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Буча Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X