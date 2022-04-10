Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины зверств россиян в Буче
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать, что привело к резне в Буче.
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Об этом он написал в Twitter.
«Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче», — говорится в сообщении.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.
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