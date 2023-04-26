Кулеба призвал ООН помочь с возобновлением работы зернового соглашения 26 апреля, 23:27 Россия вновь заблокировала экспорт украинского зерна (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.

В МИД отметили, что в среду, 26 апреля, Кулеба встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунюем.

В ходе встречи они обсудили возможность предоставления технической поддержки для содействия экспорту продовольствия из Украины и поддержки развития гуманитарной программы Зерно из Украины.

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Россия в среду, 26 апреля, снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора.



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Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.