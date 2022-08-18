Кулеба после жесткого удара по Харькову призвал мир предоставить Украине максимальную военную поддержку

18 августа, 00:53
Оккупанты убили по меньшей мере 7 человек, обстреляв Харьков (Фото:ГСЧС Украины)

Оккупанты убили по меньшей мере 7 человек, обстреляв Харьков (Фото:ГСЧС Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир увеличить военную поддержку и усилить санкции против РФ после удара по Харькову.

«Россияне нанесли удар по жилому району Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив не менее 16 человек. Россия продолжает убивать людей посреди Европы. Единственный способ остановить Путина — оказать Украине максимальную военную помощь и ввести гораздо более жесткие санкции против России», — заявил министр.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1560004147348480000
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Российские оккупанты вечером в среду, 17 августа, нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. В ГСЧС заявили, что количество погибших возросло до семи, из-под завалов здания продолжают спасать людей. Пожар удалось локализовать в 23:38.

Харьков и область каждый день подвергаются российским обстрелам. В Харьковской областной прокуратуре 7 августа сообщили, что из-за действий оккупантов в области погибли более 1000 мирных жителей, в два раза больше — ранены. Среди погибших 50 детей.

https://www.youtube.com/watch?v=kHCUT7FzaBE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьков Поставки оружия Санкции против России Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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