Атака на Одессу. Кулеба призвал мир осудить варварское преступление россиян 23 июля, 11:40 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

В воскресенье, 23 июля, россияне совершили масштабный обстрел Одессы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это атака на все мировое сообщество. По его словам, мир должен осудить преступление россиян.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава МИД отметил, что россияне этой ночью атаковали культовые места Одессы, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме того, оккупанты обстреливают порт, угрожая продовольственной безопасности.

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«Крупнейшая в истории атака на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является атакой на все мировое сообщество. Я призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление», — написал Кулеба.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.