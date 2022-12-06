Кулеба призвал Германию снять табу на поставку Украине танков Leopard 2 и ПВО Patriot 6 декабря, 15:56 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:@DmytroKuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и передать Украине танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Кулеба поблагодарил Германию за решение усилить противовоздушную оборону Украины и передать дополнительно семь зенитных установок Gepard. Он упомянул о видео ее эффективной работы против российских ракет и сказал, что отправил это видео немецкой коллеге со словами благодарности.

Видео дня

В то же время, по словам главы МИД, украинские дипломаты продолжают прилагать усилия в переговорах с немецкой стороной по передаче Украине и другого вооружения.



«Немецкая сторона уже продемонстрировала лидерство в поставках систем противоракетной обороны Iris-T и другого важного вооружения. Мы рассчитываем на лидерство и в передаче Patriot, танков Leopard 2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ», — подчеркнул он.

Министр также призвал союзников усилить военную поддержку Украины. Так, особенно важна сейчас помощь в защите от ракетных обстрелов.

«Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время закрыть небо над Украиной, сделать это с помощью систем ПВО, которые должны поступить в Украину в достаточном количестве», - добавил Кулеба.

