Кулеба на фоне новой ракетной атаки РФ призвал передать Украине самолеты F-16 6 августа, 00:57 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела призвал передать ВСУ больше оружия.

Глава МИД подчеркнул, что Россия остановится только тогда, «когда ее остановят».

«В эту субботу Россия осуществила очередной ракетный обстрел Украины. Россия не остановится, пока ее не остановят. Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и длительного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую Формулу мира», — заявил Кулеба.

Видео дня

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraine’s Peace Formula. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2023

В субботу, 5 августа, российские оккупанты провели массированную ракетную атаку Украины. Было применено несколько типов ракет с разных направлений.