Кулеба на фоне новой ракетной атаки РФ призвал передать Украине самолеты F-16

6 августа, 00:57
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела призвал передать ВСУ больше оружия.

Глава МИД подчеркнул, что Россия остановится только тогда, «когда ее остановят».

«В эту субботу Россия осуществила очередной ракетный обстрел Украины. Россия не остановится, пока ее не остановят. Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и длительного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую Формулу мира», — заявил Кулеба.

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В субботу, 5 августа, российские оккупанты провели массированную ракетную атаку Украины. Было применено несколько типов ракет с разных направлений.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Поставки оружия F-16 Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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