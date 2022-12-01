«Это не просто историческое решение». Кулеба поблагодарил Германию за признание Голодомора геноцидом украинцев 1 декабря, 00:04 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Германию за признание Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

Глава МИД подчеркнул, что такое решение показывает, что "не существует ничего невозможного".

"Признание Германией Голодомора геноцидом украинского народа – это не просто историческое решение. Это событие, о котором нам много лет говорили: этого никогда не будет. Просто потому, что не будет. Но принцип внешней политики президента Зеленского состоит в том, что нет ничего невозможного" ", – заявил Кулеба.

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Министр отметил, что над этим решением работало много людей. В частности, сам Кулеба осенью 2022 года провел переговоры со всеми фракциями Бундестага. Отдельно глава МИД поблагодарил свою коллегу Анналену Бербок.

"За то, что согласилась вместе со мной посетить мемориал Голодомора в Киеве, за то, что почтила жертв свечой и испытала эту трагедию, и за то, что после этого возглавляемое ею министерство изменило свое мнение и впервые поддержало признание Голодомора геноцидом", - заявил Кулеба.

Немецкий Бундестаг в среду, 30 ноября, поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Депутаты Бундестага также напомнили, что политический голод унес жизни миллионов людей и в других районах Советского Союза, в том числе в Казахстане и вдоль русских рек Волги и Дон.

В XX веке украинцы пережили три голодомора - в 1932-1933 годах, 1921-1922 и 1946-1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают геноцид 1932-1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до десяти миллионов человек.

