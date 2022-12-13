Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны — возвращение Крыма и Донбасса Украине 13 декабря, 19:37 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины состоянием на 2013 год.

На брифинге для иностранных журналистов 13 декабря он заявил, что вопрос территориальной целостности Украины не обсуждается, сообщает Укринформ.

Он отметил, что любое решение или дипломатическое завершение войны России против Украины будет базироваться на том, что Россия покидает все территории Украины по состоянию на 2013 год.

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13 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конец войны для Украины наступит тогда, когда защитники отвоюют свою землю и будут на своих границах.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.

