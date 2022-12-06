Кулеба назвал два условия для окончания войны
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для окончания войны необходимо, чтобы Россия отказалась от захватнических планов и вывела свои войска с украинских территорий.
Об этом он сказал в интервью индийскому изданию NDTV.
Глава МИД Украины отметил, что G20 объединяет разные страны, но ни одна из них, кроме одной России, не хочет войны.
«Поэтому, чтобы положить конец войне в Украине, необходимо сделать две вещи — мнение в Кремле должно измениться, и такие государства, как Индия, могут помочь в этом. Москва должна отказаться от своих военных планов и переходить от разжигания войны к мирной линии мышления. Во-вторых, Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины», — сказал Кулеба.
По его словам, это отправные точки для всестороннего мирного диалога, и вместе с тем есть много вопросов, вызванных войной РФ против Украины, которые нужно решить, в частности, это продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, защита окружающей среды во время войны.