Кулеба назвал два условия для окончания войны 6 декабря, 13:34 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для окончания войны необходимо, чтобы Россия отказалась от захватнических планов и вывела свои войска с украинских территорий.

Об этом он сказал в интервью индийскому изданию NDTV.

Глава МИД Украины отметил, что G20 объединяет разные страны, но ни одна из них, кроме одной России, не хочет войны.



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«Поэтому, чтобы положить конец войне в Украине, необходимо сделать две вещи — мнение в Кремле должно измениться, и такие государства, как Индия, могут помочь в этом. Москва должна отказаться от своих военных планов и переходить от разжигания войны к мирной линии мышления. Во-вторых, Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины», — сказал Кулеба.

По его словам, это отправные точки для всестороннего мирного диалога, и вместе с тем есть много вопросов, вызванных войной РФ против Украины, которые нужно решить, в частности, это продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, защита окружающей среды во время войны.

