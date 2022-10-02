Судьба НАТО решается тут. Кулеба рассчитывает на смену позиции стран, которые были против вступления Украины в Альянс 2 октября, 01:34 Кулеба отметил, что Украина готова выполнить какие-либо требования НАТО для вступления, если они существуют (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на позитивную смену позиции членов НАТО, которые ранее выступали против вступления Украины, так как судьба Альянса сегодня решается на нашей территории.

«Будущее евроатлантическое пространство решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины. Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах», — заявил Кулеба.

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Министр напомнил, что во время подачи заявку на членство в Европейском союзе также существовал ряд государств, которые традиционно были настроены скептически к такой идее, но ситуация изменилась и Украина является кандидатом на вступление в ЕС,

«Сейчас мяч на поле НАТО, и если Альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно выполнить, чтобы успешно завершить процесс интеграции, наше государство готово их выполнить», — заявил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмигаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга вечером 30 сентября отреагировал на подачу заявки Украиной на вступление в Альянс. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Столтенберг повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Североатлантического Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».

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Канада и страны Балтии заявили, что поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что необходимо коллективное решение.

В то же время в Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.