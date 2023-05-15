В ближайшее время будет еще больше новостей о самолетах F-16 для Украины — Дмитрий Кулеба

15 мая, 18:07
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Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

В ближайшее время будет появляться все больше новостей о возможности предоставления Украине современных боевых западных самолетов — по поводу F-16 ведется интенсивная дипломатия на всех уровнях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении.

«Ждите новостей. В ближайшее время их будет еще больше — именно в части самолетов. Сейчас происходит очень-очень-очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, что мы существенно усилим наши Вооруженные Силы с воздуха, что мы получим принципиально новые мощности», — заявил глава МИД.

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Кулеба сказал, что уже приблизительно понимает временные рамки принятия решений по самолетам для Украины, но не будет их пока озвучивать.

Он подчеркнул, что визит президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию имеет решающее значение в вопросе формирования авиационной коалиции.

«Параллельно есть трек, как вы понимаете, общение с Соединенными Штатами. Мы общаемся по всем каналам с Америкой. Я, когда был на пересадке в Нью-Йорке, по дороге из Гватемалы в Швецию, то как раз со своим коллегой, госсекретарем Блинкеном большую часть разговора мы говорили именно о F-16 и о самолетах. Короче, собираем оружие», — рассказал Кулеба.

2 мая 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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