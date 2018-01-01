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Куяльницкий лиман под Одессой признали курортом государственного значения

Сегодня, 15:48
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В 2014 году Куяльницкий лиман соединили с Черным морем, чтобы предотвратить его пересыхание

Фото: Думская

В среду, 5 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, которым Куяльницкий лиман Одесской области объявлен курортом государственного значения - курортом Куяльник.

За законопроект №8502 Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения проголосовал 231 народный депутат

В пояснительной записке указано, что Куяльницкий лиман признали курортом государственного значения, чтобы сохранить уникальные месторождения пелоидов (иловые грязи) и минеральных вод.

"Весомым потенциалом природных территорий оздоровительного назначения Одесской области является наличие уникальных природных лечебных ресурсов месторождения пелоидов Куяльницкого лимана и Куяльницкого месторождения минеральных вод", - говорится в документе.

Отныне на территории курорта Куяльник запрещено строительство любых зданий и других объектов, не связанных с эксплуатационным режимом и охраной природных и лечебных факторов курорта.

Теги:   Курорт Одесская область

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