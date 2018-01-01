Куяльницкий лиман под Одессой признали курортом государственного значения
В среду, 5 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, которым Куяльницкий лиман Одесской области объявлен курортом государственного значения - курортом Куяльник.
За законопроект №8502 Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения проголосовал 231 народный депутат
В пояснительной записке указано, что Куяльницкий лиман признали курортом государственного значения, чтобы сохранить уникальные месторождения пелоидов (иловые грязи) и минеральных вод.
"Весомым потенциалом природных территорий оздоровительного назначения Одесской области является наличие уникальных природных лечебных ресурсов месторождения пелоидов Куяльницкого лимана и Куяльницкого месторождения минеральных вод", - говорится в документе.
Отныне на территории курорта Куяльник запрещено строительство любых зданий и других объектов, не связанных с эксплуатационным режимом и охраной природных и лечебных факторов курорта.
#Рада8 приняла Закон "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения" #ЗП8502.- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 5 декабря 2018 г.
Проект Закона поддержал 231 депутат.
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