Оптимистический и пессимистический прогноз. В Укрэнерго рассказали возможные сценарии в энергетике в ближайшие несколько месяцев 12 января, 13:20 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, как выглядят оптимистичный и пессимистический сценарии в энергетике в ближайшие несколько месяцев.

«Я считаю вариант блэкаута страны сценарием, скорее, теоретическим, чем таким, что может произойти. Что касается пессимистического сценария…Наверное, его нужно сформулировать следующим образом: будут продолжаться обстрелы, если при этом будет выходить из строя и генерирующая мощность, которую мы сейчас в энергосистеме восстанавливаем, соответственно, это будет нивелировать наши усилия по увеличению генерации», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, в такой ситуации отключения будут плановыми, иногда в периоды похолодания. Также отключения могут быть аварийными.

Кудрицкий добавил, что пессимистический вариант предполагает, что украинцы будут жить по сценарию конца ноября – начала декабря 2022 года.

«Оптимистический сценарий: атаки прекращаются, или не имеют успеха…Наши героические ВСУ сбивают все ракеты, дроны, которые враг на нас выпускает. Соответственно, мы продолжаем восстанавливать энергосистему, понемногу возобновляем работу энергоблоков на разных энергостанциях и наращиваем генерацию в сети, входим в весенний период с таким объемом потребления, который нам позволит минимизировать отключение», — сказал он.