Ситуация в энергосистеме Украины: мы достигли плато — дальнейшей деградации не происходит, но не стоит расслабляться — Укрэнерго 16 февраля, 17:04 В последнее время ситуация в энергосистеме улучшилась (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что дальнейшей деградации энергосистемы не происходит — достигнуто плато.

«На сегодняшний день мы достигли плато — дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать энергосистему с той же скоростью, с которой происходит разрушение иногда даже быстрее», — сказал он в интервью Bloomberg.

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По его словам, противник в значительной степени потерял способность наносить значительный ущерб.

"Однако не стоит расслабляться и считать, что авиаударная кампания России закончена. Победа в энергетике еще не достигнута», – сказал он.

Ночью, в четверг, 16 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, атаковав несколько областей, в частности, объекты критической инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

Укрэнерго уже несколько дней не предоставляет лимиты потребления электроэнергии в Киеве и ряде областей. При этом в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.