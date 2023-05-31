Глава Укрэнерго ответил, будут ли летом отключать электроэнергию 31 мая, 13:38 Летом в Украине ситуация с электроэнергией будет напряженной (Фото:https://www.facebook.com/npcukrenergo)

Летом в Украине ситуация с электроэнергией будет напряженной, однако в Укрэнерго будут использовать все способы, чтобы не допустить отключения электроэнергии или «блэкаутов», заявил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«Если ее не будет хватать, мы будем импортировать электроэнергию из Европы. Мы можем также включать дополнительные генерирующие мощности, например, те, которые используют природный газ. Летом, традиционно, такие теплоэлектроцентрали используются мало, но мы можем включить дополнительную генерацию на газу, если будет такая потребность», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Кудрицкий добавил, что не говорил бы о неотвратимых отключениях или «блэкаутах».

По его словам, отключения электроэнергии летом возможны, но не связаны с дефицитом электроэнергии, это могут быть технические неполадки в сети. Обычно летом электросистему готовят к осенне-зимнему периоду и проводят плановые ремонты. Однако в этом году в энергосистеме — тройная нагрузка.

«Она связана с тем, что электростанции и подстанции надо восстанавливать после обстрелов и усилить защиту других энергетических объектов к зиме. Сейчас этим занимается не только Укрэнерго, но и другие энергетические компании», — сказал он.

Кудрицкий заявил, что для того, чтобы отключений зимой и летом не было, необходимо отремонтировать как можно больше электростанций, которые есть в Украине, подготовить сети Укрэнерго и облэнерго к зиме.

По его словам, для этого необходимо сгенерировать определенный финансовый ресурс и осуществить ремонты, а деньги для этого энергетические компании зарабатывают, установив тариф на электроэнергию. Дополнительные деньги для Укрэнерго и облэнерго предоставляют западные партнеры, в частности, кредиты, гранты и гуманитарную помощь.

30 мая в Украине произошло аварийное отключение ряда магистральных высоковольтных линий.

В Укрэнерго тогда отметили, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.