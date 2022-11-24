РФ перебрасывает свои войска из Херсонской области и мобилизованных на Донбасс: в Генштабе ВСУ раскрыли детали 24 ноября, 13:26 Оккупанты перебрасывают мобилизованных россиян на Донбасс (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

После бегства с правого берега Херсонской области Россия перебрасывает свои войска, а также мобилизованных россиян, на Донбасс.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«В течение недели отмечена передислокация подразделений российских оккупационных войск, прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других войск, с временно оккупированной территории Херсонской области на другие направления», — отметил он.

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Громов добавил, что на захваченную часть Донецкой области также перебрасывали подразделение мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (Донецк).

Там были даже студенты, которых обещали освободить от мобилизации, и люди старше 50 лет.

«Личному составу из числа студентов-слушателей, а также лицам старше возрастной группы более 50 лет в очередной раз давали обещания о возможности освобождения из рядов российских оккупационных войск по возвращении в пункт постоянной дислокации», — резюмировал представитель Генштаба ВСУ.

После бегства оккупантов с правого берега Херсонской области в середине ноября в Генштабе ВСУ отмечали, что Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью. Не исключены также луганское и запорожское направления.

В Минобороны уточнили, что на данный момент на донецком направлении — самая сложная ситуация.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

Инфографика: НВ

28 октября глава минобороны страны-агрессора РФ отчитался об окончании мобилизации россиян и о привлечении 300 тысяч человек.

