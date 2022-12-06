«Пусть пока постоят там». В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому перенесут на территорию предприятия Зооконтроль 6 декабря, 15:29 Памятник Пушкину в Днепре (Фото:Posterrr via Wikipedia)

В Днепре исполнительный комитет городского совета принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим россиянам на территорию коммунального предприятия Зооконтроль.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Речь идет о памятниках культурного наследия, связанных с историей и культурным наследием России и СССР.

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Филатов уточнил, что памятники убирают из публичного пространства до момента принятия решения по их дальнейшему статусу как памятника культурного наследия.

До принятия решения они будут храниться на территории предприятия Зооконтроль.

«Пусть пока постоят там. Целее будут», — заявил Филатов.

Также в Днепре продолжают избавляться от символов советской власти. Еще в мае 2022 года коммунальные службы демонтировали более десятка памятных знаков, установленных в советское время.

16 ноября в Днепре проспект Пушкина был переименован в проспект Леси Украинки.

