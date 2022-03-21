Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 21 марта

21 марта, 04:05
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Эвакуационные поезда отправятся из пяти городов (Фото:Укрзализныця via Facebook)

Эвакуационные поезда отправятся из пяти городов (Фото:Укрзализныця via Facebook)

Укрзализныця обнародовала график отправлений эвакуационных поездов на 21 марта.

На своей странице в Facebook ведомство сообщило, что назначены следующие эвакуационные поезда:

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5291975707502841

Харьков:

  • 8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов;
  • 11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск.
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Днепр:

  • 10:30 — № 901/902 Днепр — Хелм.

Краматорск:

  • 13:00 — № 271/270 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — № 273/272 Краматорск — Львов.

Дополнительные рейсы отправятся:

  • 22:32 — из Одессы в Ужгород;
  • 19:13 — из Киева в Хелм.
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Киев Краматорск Одесса Укрзализныця Харьков Город Днепр

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