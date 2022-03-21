Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 21 марта 21 марта, 04:05 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационные поезда отправятся из пяти городов (Фото:Укрзализныця via Facebook)

Укрзализныця обнародовала график отправлений эвакуационных поездов на 21 марта.



На своей странице в Facebook ведомство сообщило, что назначены следующие эвакуационные поезда:

Харьков:

8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов;

11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск.

Видео дня

Днепр:

10:30 — № 901/902 Днепр — Хелм.

Краматорск:

13:00 — № 271/270 Краматорск — Львов;

16:00 — № 273/272 Краматорск — Львов.

Дополнительные рейсы отправятся:

22:32 — из Одессы в Ужгород;

19:13 — из Киева в Хелм.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.