Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 21 марта
Эвакуационные поезда отправятся из пяти городов (Фото:Укрзализныця via Facebook)
Укрзализныця обнародовала график отправлений эвакуационных поездов на 21 марта.
На своей странице в Facebook ведомство сообщило, что назначены следующие эвакуационные поезда:
Харьков:
- 8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов;
- 11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск.
Днепр:
- 10:30 — № 901/902 Днепр — Хелм.
Краматорск:
- 13:00 — № 271/270 Краматорск — Львов;
- 16:00 — № 273/272 Краматорск — Львов.
Дополнительные рейсы отправятся:
- 22:32 — из Одессы в Ужгород;
- 19:13 — из Киева в Хелм.
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