Отключение света в Киеве после российских атак на энергетику, 10 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Служба 112 отныне обрабатывает обращения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения в домах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, 15 января.

МВД привлекло к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно обрабатывать не только обращения в экстренные службы — спасателей, полиции, медицинской помощи или газовой службы, но и получать информацию о критической ситуации дома.

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Клименко рассказал, что эти данные операторы безотлагательно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям.

Кроме того, операторы будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или места обогрева. При необходимости они также будут направлять экипажи экстренных служб.

В МВД напомнили, что обратиться на 112 можно даже при отсутствии мобильной связи. Для этого надо подключаться к сети WI-Fi (доступен в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т. д. ), загрузить приложение 112 Ukraine и авторизоваться.

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве.

После массированного удара РФ 9 января в Киеве и области до сих пор частично действуют экстренные отключения света. В столице без тепла остаются 400 многоэтажных домов. Ситуация с энергетикой в городе является самой сложной среди всех регионов, сообщало Минэнерго.