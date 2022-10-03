Точно Сватово и Старобельск. Куда ВСУ будут продвигаться после освобождения Лимана — военный аналитик 3 октября, 16:57 Украинский военный сбрасывает флаг оккупантов в Лимане, 1 октября (Фото:Oleksiy Biloshytskyi/via REUTERS)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, куда будут продвигаться вооруженные силы Украины после освобождения Лимана.

«Лиман — это важный пункт. Это ворота для дальнейшего наступления на Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Помимо этого, напомню, у нас есть успехи под Купянском: там наш плацдарм расширяется, освобождаются один за другим населенные пункты. Все это делается для того, чтобы после освобождения Лимана двинуться на Сватово — важный, ключевой пункт, как и Старобельск», — заявил Левин Радио НВ.

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Он подчеркнул, что Сватово и Старобельск — главные логистические центры российских войск.

«Если эти два пункты будут освобождены, это обваливает весь их северный фронт, весь фронт, в оккупированной, захваченной Луганской области. И заставит их войска отойти, с одной стороны, на территорию РФ, а с другой — на юг, в ОРДЛО, к самому городу Луганск», — объяснил военный аналитик.

По его словам, после этого наступление Вооруженных сил Украины будет развиваться.

«Мы не можем точно знать, какими будут оперативные планы. Мы видим, что ВСУ грамотно действует, не в лоб атакует, делает охват и клещи. Все по классике, на самом деле, но грамотно. Точно основные цели — Сватово и Старобельск», — подытожил Левин.

1 октября защитники Украины из 81-й отдельной аэромобильной бригады и батальона Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого сообщили, что освободили Лиман Донецкой области.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что ВСУ удалось взять в плен часть оккупантов, которые попали в окружение в городе Лиман Донецкой области, а еще часть была уничтожена.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.