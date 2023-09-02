После Кучмы в Украине осталось 10 бомбардировщиков Ту-22М3, но их также уничтожили во времена Ющенко — Буданов 2 сентября, 01:20 Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Леонид Кучма оставил на вооружении 10 бомбардировщиков Ту-22М3 и ракеты к ним во времена, когда Украина распиливала на металлолом и отдавала РФ оружие. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосийчук на канале 1+1.

Впоследствии, при власти Виктора Ющенко, эти 10 десять самолетов также «порезали».

«Интересный факт: в Украине было около 70 штук Ту-22 всех модификаций, из них половина были в новейшей на то время модификации М3, — именно той, которая часто по нам бьет ракетами Х-22. Мы в итоге свои порезали, Ту-95 и Ту-160 поотдавали РФ, ракеты Х-55 тоже поотдавали. Х-22, кстати, кажется, тоже отдали», — рассказал Буданов. По словам главы ГУР, Кучма оставил на вооружении 10 самолетов.

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«Сказал: «Ну, 10 штук — это же в принципе немного, по сравнению с 70, но этого абсолютно достаточно, чтобы гарантировать безопасность. Потому что это серьезное, мощное оружие с дальним вооружением, которое обеспечит нам безопасность», — сказал глава ГУР.

Почти сразу после того, как президентом стал Виктор Ющенко, эти бомбардировщики также были уничтожены.

Вопрос того, кому именно и какие претензии следует предъявлять по этому поводу, Буданов назвал «абсолютно риторическим».

Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 года до 2005, когда его сменил на этом посту Виктор Ющенко.