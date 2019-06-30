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СММ ОБСЕ вскоре подтвердит разведение сторон в Станице Луганской — Кучма

Сегодня, 11:44
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УП

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вскоре верифицирует отвод военных из Станицы Луганской с обеих сторон и представит окончательное заключение.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт», — сказал он.

Ранее сообщалось, что несмотря на отвод украинских войск, террористы пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту возле Станицы Луганской.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.

По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.

Теги:   Леонид Кучма Станица Луганская ОБСЕ

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