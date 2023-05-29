В Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения — Череватый
Последствия российских обстрелов Бахмута, 21 мая (Фото:Handout via Reuters)
В Бахмут взамен бойцам ЧВК Вагнера заходят воздушно-десантные войска России и мотострелковые подразделения.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
«Да, там [в Бахмуте] проходят ротационные мероприятия из-за, прежде всего, больших потерь преступной группировки ПВК Вагнера, они вынуждены это делать. Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения», — сообщил Череватый.
Также он сообщил, что все эти подразделения российской армии участвовали в войне с 24 февраля 2022 года и имели значительные потери, поэтому их доукомплектовали мобилизованными.
«Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал», — добавил Череватый.
27 мая Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях.
25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть Бахмут Донецкой области до 1 июня.