Кто заказал Катю Гандзюк: Порошенко пообещал, что увольнение Гордеева – не последнее решение по делу Сегодня, 12:22 773 Цей матеріал також доступний українською Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook Катя Гандзюк Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook

Инициатива Кто заказал Катю Гандзюк? сообщила, что провела закрытую встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом говорится на странице сообщества в Facebook.



"Сегодня представители инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? были у президента на закрытой встрече без СМИ, диктофонов и мобильной техники. Мы узнали от Порошенко, что в этом деле президент и активисты на одной стороне", - говорится в сообщении.

Порошенко сказал активистам, что заявление Андрея Гордеева об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА будет подписано и это не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк.

Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. Он является одним из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по кличке Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин довольно известная персона в криминальном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В января 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Позже его адвокат внес за него залог и председатель облсовета вышел на свободу.

5 апреля на него повторно надели электронный браслет.

Активисты требовали от президента Петра Порошенко освободить Гордеева.