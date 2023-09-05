Журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом Труха 5 сентября, 21:16 Максим Лавриненко (Фото:via ngl.media)

Украинские журналисты выяснили, что у основателей самого популярного украинского Telegram-канала Труха Украина есть связь с приятелем сына экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в расследование медиа NGL.media совместно с Грунт.

Как свидетельствует информация в расследовании, Telegram-канал создали в ноябре 2019 года.

Основателем себя называет харьковчанин Максим Лавриненко и утверждает, что деньги для раскрутки нового тг-канала ему дали друзья из ИТ-индустрии.

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По словам Лавриненко, чуть больше чем за два года канал нарастил аудиторию до 190 тысяч и такое количество подписчиков было у канала на момент полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Тогда Труха часто публиковала фотографии и видео ракетных ударов, за что получала критику, однако и прирост аудитории.

По словам Лавриненко, к нему неоднократно обращались сотрудники СБУ и военные, которые просили не публиковать определенную информацию.

В 2022 году основателем и владельцем Трухи начали представлять Максима Лавриненко, а Труха начала публиковать сообщения от его имени.

Впрочем, с 2019 года в СМИ была информация о том, что канал спонсирует местный бизнесмен Владимир Литвин — основатель компании для продвижения бизнеса Turboseo и приятель сына экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Медиа также собрали публикации, где упоминают Арсена Авакова, которые в феврале 2023 года прекратились.

«Немалое количество публикаций Трухи об Арсене Авакове, в которых он выступает экспертом и благотворителем. Это были как вырезки из интервью с Аваковым, так и отдельные сообщения о нем или репосты из его телеграмм-канала. Правда, с февраля 2023 года Арсена Авакова на Трухе уже больше не вспоминают», — говорится в материале.