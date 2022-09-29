«Фрики и люди с странным прошлым». Кого РФ назначает в оккупационную власть — интервью с исследователем биографий более ста «чиновников» 29 сентября, 19:07 Эксклюзив НВ Российские оккупанты и украинские коллаборационисты (Фото:Скриншот материала издания Проект)

Российское издание Проект опубликовало материал из серии Кому мать родна под названием Путеводитель по российским оккупантам и украинским коллаборационистам.

Они проанализировали биографии более ста чиновников, назначенных Москвой на различные должности в оккупированных регионах востока и юга Украины. По их мнению, выводы показывают, что оккупация Украины планировалась с самого первого дня «операции».

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Согласно анализу журналистов, в Украину делегировались почти исключительно граждане России, прошедшие кремлевские тренинги, связанные со спецслужбами, а иногда имевшие проблемы с законом на родине. А из местных жителей, по данным журналистов, на сотрудничество с оккупационными властями пошли почти исключительно фрики и проходимцы.

Подробнее о расследовании рассказал в интервью Радио НВ журналист издания Михаил Рубин.

— Хочу начать с секрета полишинеля. С одной стороны, мы все в Украине понимаем, что изначальной целью кремлевского режима была оккупация Украины. При этом в официальных заявлениях, которые делал глава российского МИДа Сергей Лавров, а также заявлениях европейских политиков, шла речь о том, что Путин просто хочет Восток захватить, Донбасс. Как вы поняли, что действительно его цель — полная оккупация?

— Вы говорите, что вам было с самого начала очевидно. Я, честно говоря, в тот момент вообще ничего не понимал, что происходит, поэтому это нас отчасти подталкивает к тому, чтобы делать весь этот цикл [материалов], который мы называем Кому мать родна, чтобы примерно разобраться, что происходит в голове у этих сумасшедших людей, которые это затеяли.

Что у них в голове происходит — непонятно. Путин в первую очередь говорил, что не планирует никакой оккупации Украины. Понятно, что врал, как всегда. И врал в лицо во время такого важного обращения, которое смотрели многие люди во всем мире. Наше исследование доказывает эту очевидную мысль. Тем не менее, очевидную мысль сейчас, к сожалению, когда власти врут феноменально, сложнее доказывать, и тем важнее их, наверное, на этом ловить.

Наше исследование вот что показывает. Давайте на секунду поверим, что российские пропагандисты говорят правду и жители Украины действительно ждут с распростертыми объятиями, когда уже их от «фашистского режима Зеленского освободят, придет этот светлый путинский режим». Наверное, на территории региона находится огромное [количество людей], к которым приходит «освободительная армия», а ее там встречают с цветами. И, наверное, там находится большое количество компетентных людей, которые рады войти в новую власть и начать управлять регионом, логично же, да?

— Логично.

— Вот сидят специалисты на местах, ждут, когда «от фашистов их освободят», приходит «спасительная армия, несущая свободу». Что они делают, как нормальные люди? Естественно, идут в новое правительство и радостно строят светлое, «не фашистское» будущее. А получается какая-то странность.