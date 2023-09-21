Резервов и ресурсов не было. В ответ на резонансное дело о «сдаче» юга в Генштабе ВСУ отметили давление на командование — ВВС 21 сентября, 12:58 КПВВ Чонгар на границе оккупированного Крыма и Херсонской области до вторжения РФ, архивное фото (Фото:RFE/RL)

С апреля 2022 года Государственное бюро расследований расследует резонансное дело о том, почему в начале вторжения РФ россиянам так быстро удалось захватить юг Украины и была ли надлежащей его оборона.

Как узнали журналисты ВВС Украина, по этому делу уже допросили более полусотни человек, включая высокопоставленных генералов и представителей командования ВСУ. Следователи приходили на беседу даже к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, хотя никакого процессуального статуса в деле он не имеет.

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Источники ВВС Украина в Генштабе ВСУ, в свою очередь, говорят, что это расследование оказывает определенное давление на военное командование. «В Офисе президента неофициально объясняют, что это никакое не давление, просто общество хочет знать ответы на вопрос, кто же виноват», — говорится в материале.



Однако, как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, в украинских военных кругах опасаются, что их «хотят просто „назначить“ виновными для быстрого удовлетворения запроса общества». «Ведь, по их словам, в этом вопросе, кроме исследования событий начала войны, не менее важным является исследование событий, которые происходили до самого вторжения. В частности, как в целом страна готовилась к войне, какие решения власть принимала и не принимала в этом направлении и что делала, чтобы максимально усилить армию и подготовить ее к обороне», — отмечает в своем расследовании ВВС Украина.

В частности, в материале приведены показания генерал-майора Андрея Соколова, который во время полномасштабного вторжения командовал управлением войск Юг.

По его словам, вместо четырех бригад, которые по плану должны были закрывать крымское направление, у него на момент вторжения было всего полторы. Ведь войск для того, чтобы «закрыть» всю границу страны от Беларуси до границы с оккупированным Крымом, катастрофически не хватало. Поэтому, как считает генерал, до войны в стране должны были объявить мобилизацию, или другим способом стремительно увеличить численность армии.

Рядовые военные также напоминают, что масштабы вторжения не соответствовали количественному составу ВСУ на тот момент. «Резервов и ресурсов не было. Мы впервые встретились с РЭБами, ракетами, авиацией. Соотношение сил было 1:20. Я правильно понимаю, что гражданское общество судит военных, которые не удержались против авиации, ракет и в 20 раз большего противника?» — задал риторический вопрос в комментарии ВВС военный ВСУ, морской пехотинец Александр Карпюк.

По словам Карпюка, само расследование — правильное дело, которое позволит выяснить, предприняли ли военные все те действия, которые они должны были сделать в тех условиях, и были ли у них для этого силы и средства.



Однако военный напоминает и о другом аспекте. «Здесь виноваты все. И те люди, которые сидели на диванах, а потом с чемоданами сбежали из страны и не пошли ее защищать, хотя это обязанность гражданина. Есть вопросы к власти, которая не готовилась к полномасштабному вторжению», — убежден Карпюк.

Дело расследуют по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 Уголовного кодекса — государственная измена и халатное отношение к военной службе.

Расследование касается событий первых дней и недель большой войны с РФ, когда после 24 февраля 2022 года российские войска, дислоцированные до этого в Крыму, быстро оказались на материковой части Украины — в частности преодолев Чонгарский перешеек. До полудня они продвинулись вглубь Украины более чем на 200 километров и оказались возле Антоновского моста на подходе к Херсону. А через несколько дней захватили территорию, превосходящую по площади Швейцарию, напоминает ВВС.

