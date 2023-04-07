150 бронетранспортеров Rosomak. В чем преимущество БТРов, которые Украина получит от Польши — инфографика NV 7 апреля, 14:26 Эксклюзив NV Одна из многочисленных модификаций БТР Rosomak (Фото:rosomaksa.pl)

По итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу стало известно, что в новый пакет военной помощи для ВСУ войдут польские бронетранспортеры Rosomak.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий анонсировал, что в соответствии с подписанным контрактом Вооруженные силы Украины получат от Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, эти боевые машины для ВСУ приобретут на средства США и Евросоюза. Впоследствии представитель польского правительства Петр Мюллер уточнил, что контракт предусматривает поставку 150 машин.

Видео дня

NV рассказывает, что известно об этой технике.

KTO Rosomak — это польский колесный бронетранспортер (дословно КТО, от польского Kołowy Transporter Opancerzony), который изготавливает польское предприятие Rosomak S.A. Машина является лицензионной копией финского БТР Patria. На вооружении польской армии такие БТР применяют с 2003 года. Польша использовала 100 машин KTO Rosomak (в том числе 5 медицинских) во время войны в Афганистане.

Эти бронетранспортеры по сравнению с другими имеют нестандартную конструкцию рамы. Она с одной стороны увеличивает вес машины, а с другой — улучшает защиту экипажа от взрывов мин, выполняет роль балласта, обеспечивает жесткость конструкции, позволяет легко изменять конструкцию кузова во время ремонтов и модификаций.