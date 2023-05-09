Это решает производитель. Препарат для экстренной контрацепции Постинор останется в списке рецептурных — глава Минздрава 9 мая, 08:35 С 1 апреля 2023 года некоторые лекарства в Украине можно купить исключительно по рецептам (Фото:Роберто Сорин / unsplash)

Противозачаточный гормональный препарат Постинор, который используется для экстренной контрацепции, будут и дальше отпускать по рецепту. Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Этот препарат вошел в перечень лекарственных средств, которые с 1 апреля 2023 года продаются исключительно по рецептам. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях.

«Министерство здравоохранения в принудительном порядке не может определять, может ли быть лекарственное средство безрецептурным, если производитель лекарственного средства, в частности тот, кто подавал его на регистрацию, определяет его таким», — так прокомментировал вопрос Виктор Ляшко.

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Усиление контроля за выдачей рецептурных препаратов по рецептам в Украине должно усилиться после окончания военного положения, добавил он:

«Мы понимаем, что есть много рисков, но к этому — готовы. Понимаем, что задекларировали евроинтеграционное движение и движемся в сторону Европы. Поэтому мы должны обеспечить то, что прописано и в европейских директивах, и о чем говорят все медики».

Безрецептурный отпуск рецептурных препаратов приводит к самолечению, что, в свою очередь, в дальнейшем значительно усложняет шансы эффективно лечить человека, который начал самолечиться такими препаратами, подчеркнул глава Минздрава.

«Мы должны понимать, кем выписан рецепт, и какое количество их выписывается. Для того, чтобы в дальнейшем потихоньку заходить в программу реимбурсации, и чтобы государство возместило стоимость этого препарата», — сказал Виктор Ляшко.

Напомним, с 1 апреля 2023 года некоторые лекарства в Украине возможно приобрести только при наличии соответствующего рецепта: электронного или бумажного.