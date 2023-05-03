Не только Львова-Белова. УП назвала имена кураторов похищений украинских детей 3 мая, 14:05 Граждане, которых Россия вывезла из Херсона в оккупированный Крым в канун отступления, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS / Алексей Pavlishak)

Журналисты установили личности людей, привлеченных к похищению и «перевоспитанию» детей с временно оккупированных территорий Украины.

По данным Украинской правды, кроме российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, к «перевоспитанию» украинских детей привлечены «службы по делам детей» временно оккупированных Россией территорий, «детские омбудсмены», «министерства образования, молодежи и спорта».

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В Крыму педагогами руководит Валентина Лаврик, в так называемой «ДНР» – Ольга Калударова, в так называемой «ЛНР» – Иван Кусов, в оккупированной части Херсонской области – Михаил Родиков, Запорожской – Елена Шапурова.

Фото: Украинская правда

Службу детей так называемой «ДНР» возглавляет Светлана Майборода, в Крыму – Анастасия Омельченко.

«Министерства молодежи и спорта» оккупированных территорий возглавляют соответственно – Александр Громаков, Дмитрий Сидоров, Эльвира Витренко, Антон Тыцкий.

Детским омбудсменом оккупированного Крыма является Ирина Клюева, в «ДНР» – Дарья Морозова, «ЛНР» – Инна Швенк.

В материале журналистов говорится, что к похищению детей косвенно привлечены и «министерства соцполитики и труда», поскольку именно они выдавали выплаты за детей родителям на оккупированных в прошлом году территориях.

В «ДНР» минсоц руководит Денис Стрельченко, в «ЛНР» – Светлана Малахова, в оккупированной части Запорожской области – Евгений Маркелов, на Херсонщине – Алла Бархатнова, в Крыму – Елена Романовская, РФ – Антон Котяков.

В администрации Путина за «воспитание детей» отвечала бывшая представительница Росмолодежи Ирина Плещева.

Не происходит этот процесс без содействия руководителей оккупационных администраций, захваченных Россией украинских территорий: Сергея Аксенова, Леонида Пасечника, Дениса Пушилина, Владимира Сальдо, Евгения Балицкого.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16-300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году – со времени оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.