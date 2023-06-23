«Не можем осознать потерю». Истории людей, которых Россия убила в Кривом Роге 23 июня, 16:53 Разрушенная пятиэтажка (Фото:Днепропетровская областная военная администрация)

В ночь на 13 июня 2023 года российская армия атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Ракеты попали в несколько целей в разных частях города. В частности, разрушены жилая пятиэтажка и склад бутилированной воды. Обстрелы Кривого Рога той ночью унесли жизни 13 человек.



Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины — заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

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Восемь человек погибли от удара по складу бутилированной воды

Разрушенный склад / Фото: Днепропетровская областная прокуратура

«На складе работали примерно 25 гражданских. Даже в круглосуточном режиме. Эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС», — сказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Фото: Мемориал

17-летний Андрей Рыхель — самая молодая жертва вражеского удара по складу воды. Он работал там вместе с друзьями Антоном Бабичем и Владиславом Кузнецовым.

Андрей родился в селе Вольное Лозоватской громады Криворожского района. 17 ему исполнилось незадолго до трагедии — 31 мая. Парень был одиннадцатиклассником лицея Джерело.

«Андрей был активным, жизнерадостным, жизнерадостным. Светлый юноша, который еще только начинал строить планы на жизнь, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил», — рассказали о погибшем в лицее.

У Андрея Рыхеля остались мама, папа и двое братьев.

Фото: Мемориал

Владиславу было 20 лет. Он также родом из села Вольное. До девятого класса учился в Червоношахтерской школе I-III ступеней, а затем — в Криворожском профессиональном колледже Политехника.

«Владислав был замечательным человеком. Никогда не видели его грустным. Старался помочь всем, был душой компании. Учил никогда не опускать рук, а когда случались неприятные ситуации, говорил: „Ничего, прорвемся!“ У него была мечта — создать семью, но, к сожалению, этому уже не бывать», — сказала подруга погибшего Кристина Бобровник.

«Он был замечательным человеком, готовым всегда прийти на помощь каждому, кто в этом нуждался. Всем сердцем верил в победу родной Украины. Поддерживал тех, кто пострадал от ужасов войны. В памяти многих Владислав оставил светлые и теплые воспоминания», — рассказали в колледже, где учился погибший.

У Владислава Кузнецова остались родители и сестры.

Фото: Мемориал

Работнику склада Антону Бабичу был 21 год. Он тоже родился в селе Вольное. Учился в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Этот вуз из-за российской оккупации Донецка в 2014 году эвакуировался в Кривой Рог.

«Антон был общительным, душой компании. Всегда мог поддержать позитивным словом и настроением своих одногруппников и товарищей. Был волонтером в начале войны, очень трудолюбивый. Антон был достойным сыном своих родителей и студентом университета», — рассказали в вузе, где учился погибший.

У Антона Бабича остались родители, брат и девушка.

Молодого человека и его друзей похоронили 15 июня 2023 года в селе Вольное.

Фото: Мемориал

23-летний Виктор Толстов родился и жил в Кривом Роге. Окончил школу № 58, а затем — профессиональный колледж Политехника Государственного университета экономики и технологий. Работал на складе, возил воду в Херсонскую область.

Его вспоминают как доброго человека, который часто помогал другим.

«Был и навсегда останется моим лучшим другом. Он был лучшим из людей, моей опорой и поддержкой. Тем, кому я мог все рассказать и знать, что он всегда поддержит и поймет. Самое главное — он всегда был рядом, в самые тяжелые и самые радостные моменты моей жизни. Витя был для меня примером. Есть такие друзья, которые ближе, чем братья, вот Витя для меня был моей семьей и частью моей души», — сказал друг погибшего Дмитрий Полехин.

«Где бы он ни появлялся, сразу становился душой компании. Всегда в хорошем настроении, жизнерадостный. С искренней улыбкой, которая за одно мгновение могла подарить хорошее настроение каждому, кто в этом нуждался. К сожалению, жизнь этого светлого молодого человека угасла из-за коварной ночной террористической атаки на Кривой Рог», — добавили в колледже, где учился Виктор.

У него остались мама, сестра и старший брат.

Фото: Мемориал

21-летний Даниил Корнилов родом из Кривого Рога. Окончил местный лицей № 81, далее поступил в Государственный университет экономики и технологий, изучал бухгалтерский учет. Учился на четвертом курсе и параллельно работал на складе воды.

«Даниил начал первый курс с того, что принял участие во Всеукраинской олимпиаде по истории, хотя учился на бухучете, — вспоминает Андрей Шайкан, и.о. ректора Государственного университета экономики и технологий. — Он демонстрировал качественные, системные знания. Мы не забудем его. Ужасно, что мы не смогли приехать к Даниилу всем коллективом, потому что у нас целых трое погибших студентов».

«Он был очень умным и жизнерадостным. Мы хорошо общались с Даниилом в школе, он всегда помогал мне, был хорошим другом. Когда я узнала, что у него есть жена и ребенок, то так радовалась за него… Не могу поверить, что больше его нет», — рассказала бывшая одноклассница погибшего Виктория.

«Покойся с миром, Даня… Ты был по-настоящему светлым и хорошим человеком», — сказала Валентина Василенко, заместитель директора лицея, где он учился.

У Даниила Корнилова остались жена и ребенок.

Вражеский обстрел Кривого Рога унес жизни еще трех работников склада — Анатолия Зинченко, Хвичи Хупацории и Анатолия Денисенко.

Люди, которые погибли в результате обстрела пятиэтажки

Фото: Мемориал

49-летний Александр Спильник погиб в собственном доме. Он не смог спастись из охваченной огнем квартиры, которая загорелась в результате российского ракетного удара.

Александр родился в Кривом Роге. Учился в местной гимназии № 60, служил в армии. Был искусным плотником и механиком. Любил собак. Работал в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения.

«Он был душевным человеком, всем помогал, был веселый и жизнерадостный. Всегда позвонит, расспросит о детях, о новостях. Он тяжело переживал эту войну, по состоянию здоровья не смог пойти на фронт. В квартире они были с женой, она выжила, успела выскочить из огня», — сказала родственница погибшего Людмила. Александр был мужем ее двоюродной сестры.

«Он был добрым, миролюбивым человеком. Очень любил свою семью, внука, которому всего три года. Мы часто встречались на даче, за семейным столом. В воскресенье перед взрывом случайно пересеклись на рынке, поговорили о детях и внуках, пожелали друг другу мира. Мы тогда не знали, что это была последняя встреча. У него должен был быть 50-летний юбилей, планировали отмечать… Он хотел жить и воспитывать внуков», — сказал Дмитрий, родственник Александра.

У погибшего остались жена, дочь и внук.

Фото: Мемориал

В ту ночь погибли также супруги Эпельманы — Оксана и Давид. Обоим было 22 года. Пара поженилась в прошлом году 3 июня.

«Мы создаем такую семью, которая будет лелеять в наших детях желание жениться. Безумно рад, что ты сказала мне „да“, я безумно люблю тебя. Очень счастлив, что мы стали семьей Эпельман», — писал Давид в своих соцсетях.

«Для меня ты глава нашей семьи, моя любовь и вдохновение, надежный и понимающий друг! Я заполню любовью все уголки твоей души», — писала о любимом жена Оксана.

Она была единственным ребенком у родителей. Работала учительницей начальных классов и английского языка в Криворожской гимназии № 108. Давала частные уроки английского.

Окончила несколько курсов повышения квалификации, в частности, по использованию арт-терапии в работе с детьми. Родители учеников и коллеги вспоминают Оксану как талантливого педагога и отзывчивого человека.

«Мы учились у нее дома, именно в этом доме, куда попала ракета. Первый этаж… Ксения была очень добрая, отзывчивая, несравненная преподавательница. Не можем осознать потерю», — сказала о погибшей Дарья, которая водила ребенка на ее уроки.

Фото: Мемориал

22-летний Давид был родом из Кривого Рога. Окончил местную гимназию № 103, затем учился в Криворожском национальном университете на программиста. Работал в компании по поставке бутилированной воды, а также в сфере криптобизнеса. Коллекционировал фигурки Marvel, играл в теннис.

«Очень умный и сообразительный, хороший парень», — рассказала Виктория, чей старший сын учился с Давидом.

«Веселый, иногда упрямый, но очень позитивный», — сказал о погибшем его товарищ Даниил.

Супруги Эпельманы занимались волонтерством и поддерживали ВСУ — в частности, они плели маскировочные сетки.

У Оксаны остались родители. У Давида — мама, отчим, братья, бабушка и дедушка.

Фото: Мемориал

38-летний Сергей Гурица жил на первом этаже дома, который обстреляла российская армия. Он получил тяжелые ранения и умер в больнице через два дня после вражеской атаки.

Сергей родился в селе Скобелево Николаевской области. Там учился и работал фермером. Впоследствии переехал в Кривой Рог. Работал монтажником на Центральном горно-обогатительном комбинате. Увлекался ездой на мотоцикле, любил рыбачить, особенно — зимой.

«Он был замечательным человеком. Улыбающийся, радостный, какая бы ни случалась в жизни ситуация… Хотел жить и радоваться жизни», — сказал товарищ погибшего Николай Сторожко.

У Сергея остались родители, сестра и сын.

Российская атака на Кривой Рог также унесла жизнь пенсионерки Лидии Таранковой.