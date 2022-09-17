Устами Зеленского. Кто входит в команду спичрайтеров президента и как она работает 17 сентября, 06:02 Эксклюзив НВ Голос из Киева: Президент Украины Владимир Зеленский постоянно обращается к западной общественности (фото к публике Венецианского кинофестиваля) (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

За полгода войны глава государства выступил с сотнями речей — вечерними обращениями к народу, спичами перед парламентами десятков стран мира и многими международными организациями. НВ разобрался, кто пишет речи Владимиру Зеленскому.

Открытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 6 сентября прошло необычно: вместо традиционного стартового звона, играющего в 9−30 утра, включились звук и изображение. И перед брокерами, дилерами и трейдерами выступил по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский.

Видео дня

Он эмоционально обратился к американскому бизнесу с воззванием о борьбе ради свободы, а также о восстановлении украинской экономики, разрушенной войной.

«Украина — это история будущей победы, и это шанс для вас инвестировать уже в проекты на сотни миллиардов долларов, чтобы быть победителями вместе с нами», — заявил Зеленский.

Лишь после этого раздался звон, а вместе с ним — и долгие аплодисменты.

За последние полгода украинский президент стал среди мировых лидеров признанным мастером неординарных и откровенных речей.

С 1 марта гарант украинской Конституции начал регулярно выступать перед парламентами различных стран мира, перед форумами авторитетных организаций, а также перед участниками международных фестивалей и других массовых собраний в Европе, Америке и Азии. Темы его речей посвящены войне, но охватывают различные аспекты событий в Украине — потребность защищающейся страны в оружии, опасность ядерного терроризма, военные преступления россиян, — и всегда имеют акцент, близкий конкретной аудитории.

Помимо этого, Зеленский ежедневно записывает видеообращения к соотечественникам, — по итогам каждых суток полномасштабной войны рассказывает им об актуальных успехах или проблемах.

Не только отечественные, но и западные эксперты позитивно оценивают качество публичных коммуникаций Зеленского. Его речи стимулировали передачу ВСУ военной помощи, помогали наращивать санкционное давление на Россию.

НВ выяснил, что за многочисленными речами главы государства стоит целая команда спичрайтеров и экспертов, работающая на Банковой. Эти люди в режиме нон-стоп определяют и оформляют в слова важные посылы, способные повлиять на общественное мнение и на реакцию западных политиков на войну с Россией.

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