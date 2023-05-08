Большинство украинцев считают, что Польша отыграла важную роль в помощи Украине — опрос

8 мая, 17:16
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Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Большинство украинцев (58%) считают, что среди иностранных лидеров президент США Джо Байден отыграл важную роль в обороне Украины от российских захватчиков. Однако большинство считают (68%), что Польши отыграла самую важную роль в поддержке Украины.

Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного фондом Деминициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

Среди иностранных лидеров, которые сыграли важную роль в поддержке Украины, респонденты также называли президента Польши Анджея Дуду (50%), экс-премьер-министра Великобритании Анджея Дуду (49%), а также президента Франции Эммануэля Макрона (10%).

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Дальше идет канцлер Германии Олаф Шольц (9%), президент Турции Реджеп Таип Эрдоган (6%). Семерку лидеров закрывают президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен (4%) и премьер Канады Джастин Трюдо (4%).

Отвечая на вопрос, какие государства сыграли важную роль в помощи Украине, украинцы ответили, что это: Польша (68,5%), США (67,4%), Великобритания (45,5%). Дальше идет Германия, Латвия, Литва.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Опрос Польша Российская агрессия Джо Байден Соцопрос Военная помощь Война России против Украины

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