Во время всеобщей мобилизации. Кто не подлежит призыву на военную службу 30 ноября, 08:02 Кого не призовут на фронт в 2023 году (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ)

Недавно в Украине четвертый раз продлили сроки военного положения и общей мобилизации — до 19 февраля 2023 года.

В этот период на военную службу могут быть призваны все военнообязанные мужчины Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку или исключение из военного учета. Рассказываем, кого не призовут на службу в армию во время полномасштабной войны России против Украины.

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Мобилизация в Украине 2023 - последние новости / Фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Кто непригоден к военной службе во время общей мобилизации

По состоянию здоровья

Непригодность лица к военной службе по состоянию здоровья определяется в результате прохождения военно-врачебной экспертизы, в ходе которой призывника осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, при наличии медицинских показаний - врачи других специальностей. Также производится ряд анализов и процедур.

По результатам медосмотра и наличия правок о болезнях, патологиях, наличии инвалидности у призывника комиссия определяет степень годности лица к службе: пригодна, частично или ограниченно пригодна, непригодна. Эта информация вносится в белый билет военнообязанного.

Лица, непригодные для службы в мирное время, могут быть пригодными или ограниченно годными во время войны. Список болезней, из-за которых лицо может быть исключено из военного учета во время военного (особого) положения, значительно короче. Раньше мы публиковали его здесь.

Важно: лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по добровольному согласию или собственному желанию.

По виду деятельности

Некоторые лица в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии с видом деятельности, которым они занимаются. Это касается определенных категорий педагогов, представителей некоторых профессий, а также работников предприятий, обладающих правом бронировать своих подчиненных.

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

По семейным обстоятельствам

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); лица, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет; лица, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю ( 18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы; мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки ( в возрасте до 18 лет);

в возрасте до 18 лет); беременные военнослужащие;

те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход); нуждающиеся в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Также популярен вопрос, можно ли избежать мобилизации, если это противоречит религиозным убеждениям человека. В мирное время человек может пройти альтернативную невоенную службу, а в военное время оснований для неисполнения долга защищать государство нет. Однако лицо может обратиться в соответствующие органы с просьбой назначить его на небоевую должность, не требующую использования оружия.

Напомним, ранее НВ рассказывал, сколько должны отслужить военные, призванные во время мобилизации. Эти термины регулируются соответствующими нормативно-правовыми актами.