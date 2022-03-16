Кто не подлежит призыву во время мобилизации — объяснение Минобороны
Украинский защитник в Киеве 13 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Заместительница министра обороны Анна Маляр назвала категории, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
В своем Facebook Маляр перечислила такие категории:
- те, кого на период мобилизации и военное время забронировали государственные органы власти и другие госорганизации, органы местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;
- те, кого медкомиссия признала временно непригодным к службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только при их согласии и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, которые сами воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только при их согласии и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);
- те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;
- работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственной службы специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национального антикоррупционного бюро; налоговой милиции; Управления государственной охраны Украины; Государственного бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законами случаях.
15 марта в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что в Украине начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.
Те, кто ранее не проходил службу, но подлежит мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Только после этого их направляют в боевые воинские части для выполнения задач по обороне.
После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
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