Рада в первом чтении проголосовала за освобождение от призыва родственников погибших на войне

18 июля, 16:46
Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада в понедельник, 18 июля, поддержала в первом чтении законопроект о расширении списка людей, которые не подлежат призыву во время мобилизации, гражданами, чьи родные погибли во время войны.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, за основу законопроект № 7481 поддержали 298 нардепов. Подготовка ко второму чтению пройдет по сокращенной процедуре (семь дней на правки).

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В тексте законопроекта сказано, что призыву не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (АТО, ООС) и вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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Сравнительная таблица к законопроекту 7481 (первое чтение) / Инфографика: скриншот via itd.rada.gov.ua

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены по меньшей мере до 23 августа.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Военное положение Призыв Война России против Украины

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