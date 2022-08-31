Кто на самом деле отстроит Украину? Международный саммит мэров совместно с НВ проведет вторую онлайн-дискуссию о будущем украинских городов

31 августа, 15:50
Поделиться:
Международный саммит мэров продолжает цикл онлайн-дискуссий о послевоенном восстановлении Украины (Фото:НВ)

Международный саммит мэров продолжает цикл онлайн-дискуссий о послевоенном восстановлении Украины (Фото:НВ)

7 сентября состоится онлайн-дискуссия о послевоенном восстановлении городов Украины, организованная Международным саммитом мэров и НВ. Это уже второй профессиональный разговор в рамках цикла Восстановление городов как восстановление общества.

Событие ориентировано на специалистов по урбанистике, поскольку новые смыслы и принципы должны проявиться в новых или обновленных зданиях, градопланировке, измененной инфраструктуре, которая должна стать максимально человекоцентричной, говорят организаторы.

Видео дня

Темы онлайн-дискуссии:

— Как будут выглядеть украинские города после войны?

— Какие новые смыслы будут отражены архитектурными и урбанистическими решениями?

— Как вписать архитектурные "подарки" в городское пространство украинских общин?

— Кто на самом деле отстроит Украину?

В разговоре примут участие:

  • Юлиан Чаплинский — украинский архитектор, урбанист, общественный деятель, в 2019—-2020 годах заместитель министра развития общин и территорий по европейской интеграции;
  • Анна Бондарь — народный депутат, архитектор;
  • Урс Томан — градопланировщик бюро Van de Wetering в Цюрихе, соучредитель CANactions School в Киеве;
  • Юрий Филюк — предприниматель, CEO Promprylad.Renovation, Тепле місто и Urban Space 100.

Дискуссия состоится 7 сентября в 16:00. Присоединиться к ней можно на YouTube-страницах Международного саммита мэров и НВ, а также на страницах в ФБ Международного саммита мэров и НВ. Ссылка на трансляцию — скоро.

Читайте также:

Международный саммит мэров при поддержке НВ организовал экспертное обсуждение проблемы послевоенного восстановления городов (Фото:Предоставлено организаторами) Не воспроизводить «советчину». Как инновационно восстановить города — главные цитаты онлайн-дискуссии о послевоенном будущем Украины

Первая дискуссия цикла Восстановление городов как восстановление общества состоялась 18 августа с участием Евгения Глибовицкого, Владимира Ермоленко, Зои Казанжи и Владислава Рашкована. Ее целью было определить общие рамки восстановления городов и его принципы, вокруг которых следует объединиться.

Посмотреть разговор можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=yJN0bos1rMs
Редактор: Николай Поддубный

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Города послевоенное строительство

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X