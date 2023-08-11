Кабмин разрешил выезжать за границу еще одной категории граждан: кого это касается

11 августа, 15:31
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Выезд мужчин за границу (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon/photos)

Выезд мужчин за границу (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon/photos)

Кабинет министров снял ограничения на пересечение украинской границы с членов семей погибших или пропавших без вести во время АТО.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, в пятницу, 11 августа, были внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

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«Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции», — объяснил он.

Во время военного положения всем мужчинам от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу Украины. Законом предусмотрено несколько исключений, когда мужчины призывного возраста получают постоянное или временное разрешение на выезд из страны.

Ранее NV рассказал, кто может пересекать границу и какие разрешения нужны мужчинам для выезда из Украины во время войны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Кабинет министров Украины Война России против Украины

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