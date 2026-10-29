«Повлияло только на защиту». Флеш рассказал, удалось ли выяснить, кто именно и зачем ограничил скорость Starlink

Боец 47-й бригады готовит систему спутникового интернета Starlink на своих позициях на линии фронта, 20 февраля 2024 года (Фото: REUTERS/Inna Varenytsia)

Ограничение работы Starlink сказалось исключительно на оборонительных возможностях Украины, логика такого решения и то, кем именно оно было принято, остаются непонятными.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщил Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник президента Владимира Зеленского, во время общения с журналистами.

«Ограничения скорости [Starlink] касаются только защиты. Это работа перехватчиков и наших вертолетов», — отметил Флеш.

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В то же время данное решение никак не повлияло на способность Украины атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Это вообще, вся эта история с данным ограничением, она очень странно для нас выглядит. Так как Starlink не работает на территории России, поэтому это никак не влияет на наши возможности атаковать НПЗ. Ну вообще никак, там не работает Starlink», — подчеркнул советник Зеленского.

По его словам, Украина пытается выяснить, кем и зачем было принято решение об ограничении Starlink.

«Зачем кто-то сделал это ограничение мы пытаемся сейчас выяснить. Но мы видим, что Пентагон говорит, что это SpaceX, SpaceX говорит, что это правительство США. И вот так пинг-понг, и мы не можем понять, кто это сделал. А главное, логику мы не понимаем, зачем это сделали, ведь это повлияло только на оборону и никак не сказалось на нашей способности атаковать врага», — подчеркнул Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств потери Украиной доступа к связи Starlink.

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24 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений.

28 октября газета The Washington Post сообщила, что генеральный инспектор Министерства обороны США отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, несмотря на обращение девяти сенаторов от обеих партий.